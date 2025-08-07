Catania, violenza sessuale sul figlio minorenne disabile: arrestata una 50enne

Il caso

Ci sarebbe stato anche lo scambio di foto e video. Il ragazzo ha problemi psicologici

Una 50enne è stata arrestata, e posta ai domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico, dalla polizia a Catania per violenza sessuale aggravata nei confronti del figlio minorenne, con disabilità psicologica. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della locale Procura distrettuale.

La donna, contesta la Procura distrettuale di Catania, “abusando della condizione di inferiorità psichica del proprio figlio 15enne, aveva indotto l’adolescente, sin da quando aveva 13 anni, a compiere atti sessuali con l’invio di messaggi audio, foto e video dal contenuto sessualmente esplicito”.L’indagine è nata da una segnalazione della comunità a cui il ragazzo era stato affidato dal Tribunale per i minorenni e avviata da personale specializzato del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania e si è avvalsa di perizie su device sequestrati a madre e figlio contenenti numerosi messaggi vocali, foto e video di natura sessuale.