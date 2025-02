Catania: weekend vintage per le amanti del “secondhand”

Catania

Grande successo per L’Armadio Flor&Ale, Floreana Cali ed Alessandra Costarella le fondatrici del progetto e organizzatori dell’evento 10 ARMADI, arrivato alla V edizione. L’1 e il 2 Marzo dalle ore 10.00 alle ore 20.00 in viale XX Settembre, 76 Vi aspettano tante novità. Abiti ed accessori in ottimo stato, come nuovi, per una seconda mano ed un vintage d’eccezione. Troverete ad ogni edizione sempre nuovi armadi da sbirciare per acquisti ecosostenibili e di gusto.Tante le signore che parteciperanno all’evento, con taglie e gusti diversi per accontentare tutte le “secondhandlovers”.