Cavallo ferito in Circonvallazione: giallo vicino al Tondo Gioeni

catania

Polizia municipale ha chiuso tratto per procedere alla pulizia

Il cavallo si sarebbe improvvisamente imbizzarrito finendo contro una segnaletica stradale rimanendo ferito. Il fantino sul calessino invece non ha riportato alcun trauma. Questo quello che è stato raccontato ai vigili urbani che sono intervenuti stamattina alla Circonvallazione di Catania, nella zona del Tondo Gioeni, dopo la segnalazione del ferimento dell’animale. I proprietari del cavallo, di Picanello, hanno preso in carico l’animale per le cure necessarie. Per la bonifica della strada dalle tracce di sangue – dopo un rimpallo di competenze – è stata utilizzata un’idrovora fornita dai vigili del fuoco. La polizia municipale ha chiuso alla viabilità un tratto della carreggiata in direzione Ognina durante le operazioni di bonifica.

