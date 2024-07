Cenere dell’Etna, quattro centri di raccolta per agevolare lo smaltimento 

catania

L'Amministrazione Comunale d’intesa con le ditte appaltatrici ha stabilito specifici centri di raccolta nelle isole ecologiche di viale Tirreno a Trappeto Nord e di via Gianni a Picanello

Considerata l’intensa ricaduta di cenere vulcanica sul territorio urbano, per agevolare il più rapido conferimento nelle piattaforme di raccolta l’Amministrazione Comunale d’intesa con le ditte appaltatrici ha stabilito due specifici centri di raccolta presso le isole ecologiche di viale Tirreno a Trappeto Nord e di via Gianni a Picanello.

Lunedì 8 e Martedì 9 luglio prossimi, inoltre, in via straordinaria dalle ore 07:00 alle ore 17:00, altri due centri di raccolta mobile verranno posizionati a Canalicchio in via Mario Berardo Cetrone(già Largo Merola) e a Nesima Inferiore, nello slargo davanti all’istituto Gemmellaro di Corso Indipendenza. Pertanto, per depositare la cenere vulcanica raccolta negli spazi privati, si invitano i cittadini a utilizzare i centri di raccolti fissi e mobili che sono stati realizzati.

La cenere vulcanica esposta davanti alle abitazioni, infatti, potrà essere ritirata solo quando verranno confermate le disponibilità delle piattaforme negli impianti di conferimento.