Cenere dall’Etna, vietato l’uso dei mezzi a due ruote a Catania. La nuova ordinanza del sindaco

L'ordinanza

Per le prossime 48 ore in tutte le strade del territorio comunale, il divieto temporaneo di circolazione di cicli, motocicli e monopattini, e velocità massima a 30 chilometri l’ora

Per fare fronte alla nuove emergenza cenere vulcanica dell’Etna il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha disposto per le prossime 48 ore in tutte le strade del territorio comunale, il divieto temporaneo di circolazione di mezzi a due ruote, monopattini, e disposto la velocità massima a 30 chilometri l’ora per tutti gli automezzi. La sabbia vulcanica, eliminata dagli spazi privati, dovrà essere posta in contenitori di piccole dimensioni e sistemata in prossimità delle abitazioni. E’ in corso la raccolta dei sacchetti da parte degli operatori delle aziende incaricate.

Prosegue la pulizia straordinaria