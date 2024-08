Cenere vulcanica a Catania, il Piano del Comune per i privati: ecco come funziona e cosa c’è da fare

l'emergenza

Allestiti sei centri mobili di raccolta e dal 21 agosto c'è anche il porta a porta

L’Amministrazione Comunale, d’intesa con le aziende appaltatrici della raccolta rifiuti a Catania e su iniziativa del sindaco Trantino e dell’assessore all’ecologia e all’ambiente Massimo Pesce, ha varato un piano di smaltimento della cenere vulcanica prelevata dai cittadini dagli spazi privati.

Il residuo vulcanico può continuare a essere conferito dai cittadini nelle tre isole ecologiche di viale Tirreno (Trappeto Nord), via Gianni (Picanello) e viale Pecorino (San Giorgio) nei giorni e negli orari di funzionamento: è preferibile – avverte l’Amministrazione – che si contatti preventivamente il centro di raccolta per evitare sovraccarichi.

Da martedì mattina, inoltre, verranno allestiti anche sei centri mobili di prossimità di raccolta della cenere in cui è possibile smaltire la polvere dell’Etna. Dal 20 agosto, ogni giorno, dalle ore 9,00 alle ore 16,00, nei punti mobili individuati nell’area urbana del capoluogo etneo, potrà essere smaltita dai cittadini la cenere vulcanica raccolta dagli spazi privati.

I sei punti sono in Corso Indipendenza pressi Istituto scolastico Gemmellaro; in via Imperia; in via Badia; in via Barletta, in piazzale Asia ed in piazzale Acquicella.

Ogni mercoledì mattina, per quattro settimane, a partire dal 21 agosto, in tutta la città, verrà effettuata la raccolta dei sacchetti con la cenere rimossa dai cittadini dagli spazi di proprietà. Gli involucri con la polvere dell’Etna possibilmente non completamente ripieni, dovranno essere depositati la sera prima, cioè martedì, davanti alla propria abitazione o il proprio esercizio commerciale, distintamente dalla frazione giornaliera della carta e del cartone.