Cento siciliani bloccati a Fontanarossa, volo per Sharm El Sheik annullato senza perché e bagagli non ancora restituiti

la disavventura

La denuncia della comitiva, per larga parte del Catanese: «Non abbiamo alcuna assistenza». Ma la Sac: «Procedure tempestivamente e correttamente avviate per limitare i disagi ai passeggeri»

Vacanze per il lungo ponte del 25 aprile rovinate per almeno un centinaio di siciliani, in larga parte di Catania e della provincia di Catania, da oltre 24 ore bloccati all’aeroporto di Catania perché il volo per Sharm El Sheik , operato da Air Cairo, è stato annullato apparentemente senza alcuna ragione plausibile.

Una odissea vera e propria: «Siamo in aeroporto da ieri sera – ha raccontato Susanna di Catania – e all’una della notte ci hanno comunicato che il volo è stato annullato. Ci hanno fatto ritornare questa mattina e dopo avere rifatto i controlli e rimesso i bagagli in stiva ci hanno detto che il volo non c’è più, senza ulteriori spiegazioni».

Gli addetti in aeroporto hanno prima parlato di un guasto all’aereo e poi di lavori notturni sulla pista di Fontanarossa.

«Siamo costretti a restare in aeroporto – ha aggiunto Susanna – e siamo senza alcuna assistenza. E abbiamo anche chiesto la restituzione dei bagagli imbarcati ma non ce li restituiscono. Siamo completamente abbandonati».

«Siamo stremati – ha denunciato Susanna – abbiamo dormito solo qualche ora e siamo usati come “birilli” a causa dell’assenza totale della compagnia».

La spiegazione di Sac

Ma è Sac, la società di gestione dello scalo etneo, a rassicurare sulle procedure «tempestivamente e correttamente» avviate per limitare i disagi ai passeggeri. Ai 101 rimasti a terra è stata, infatti, da subito garantita l’assistenza logistica proprio in virtù del fatto che il guasto all’aeromobile non è stato risolto in tempi brevi. La compagnia Air Cairo ha deciso di sostituire l’aeromobile con un altro per garantire la sicurezza dei passeggeri.