Cercava di salire su un aereo diretto a Londra con un passaporto falso: arrestata cinese a Fontanarossa

catania

Scoperta dalla Polizia di Frontiera. Ora sarà espulsa dall'Italia

La Polizia ha arrestato una cittadina cinese di 37 anni per possesso e fabbricazione di documenti falsi. Personale della Polizia di Frontiera in servizio all’aeroporto di Catania ha arrestato la donna perché ha tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Londra con un passaporto di Hong Kong, risultato successivamente contraffatto.

Agli esperti operatori di Polizia, durante le verifiche di frontiera, non sono sfuggite le incongruenze oggettive sul documento che hanno meritato ulteriori approfondimenti. I successivi accertamenti, eseguiti con apposita strumentazione antifalsificazione, hanno confermato i sospetti dei poliziotti in quanto il passaporto esibito è risultato totalmente contraffatto. La donna, pertanto, è stata arrestata per uso di documento falso valido per l’espatrio e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Alla donna è stato notificato un provvedimento di espulsione con ordine di lasciare il territorio nazionale.

