Certificazioni antimafia, la Prefettura accelera le procedure. Soddisfazione di Confagricoltura

Agricoltura

La comunicazione all'organizzazione da parte dell'ufficio del Governo sulla disponibilità ad accogliere l'elenco di istanze. La mancanza della certificazione ha bloccato finora l'erogazione dei ristori agli agricoltori

Confagricoltura Catania accoglie con soddisfazione la decisone della Prefettura di Catania di accogliere le richieste di rilascio delle certificazioni antimafia da parte. Come denunciato negli scorsi giorni infatti i ritardi nei rilasci avrebbero, di fatto, bloccato i ristori agli imprenditori agricoli catanesi beneficiari degli aiuti per i danni subiti alle produzioni negli anni passati (dal 2018 in poi), nonché degli aiuti previsti per contrastare il caro energia e gli effetti della crisi derivante dal conflitto russo-ucraino.

In una nota del 5 settembre Confagricoltura Catania aveva fatto appello alla sensibilità e all’impegno del prefetto Maria Carmela Librizzi, per un suo pronto intervento che non ha tardato ad arrivare: nella giornata di ieri, martedì 10 settembre, la Prefettura di Catania ha comunicato, con una lettera inviata alla nostra Organizzazione, la disponibilità ad accogliere l’elenco aggiornato delle richieste di certificazione antimafia inserite in Bdna e ancora non esitate, al fine di agevolare il monitoraggio già avviato e, eventualmente, individuare misure organizzative idonee a snellire le istruttorie già in corso.