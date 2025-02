Chi è Salvuccio Lombardo, “u ciuraru” che ha preso il posto di Turi Cappello al vertice del clan

mafia

Il Tribunale gli ha confiscato beni e aziende. E il figlio Salvuccio jr ha preso le sue orme

Non a caso Salvuccio Lombardo è conosciuto come “u ciuraru”: l’attività di famiglia è infatti la vendita di fiori in un chiosco davanti al cimitero. Ma gli affari si sono allargati anche alla torrefazione e vendita del caffè. Le imprese sono state confiscate dal Tribunale di Misure di Prevenzione con una sentenza che risale a due mesi fa. E di fatto ha confermato il sequestro che era stato eseguito nel 2022 dalla polizia anticrimine al termine di un’accurata indagine patrimoniale.

Il ras dei Cappello

Ma chi è Salvuccio Lombardo? Un boss storico dei Cappello. Cugino del capomafia Turi, da decenni al 41 bis, che per un periodo è stato il capo del clan. E precisamente appena fu scarcerato così come è emerso nell’operazione Penelope scattata nel 2017 prese il posso di Massimo Salvo “u carruzzeri” nell’organigramma mafioso. Uno schizzo di un pentito, Carmelo Di Mauro, lo localizzava proprio sulla punta di una piramide: «È il capo supremo della famiglia», disse ai pm.

Il figlio Salvuccio Lombardo junior ha seguito le orme del padre. E ha costruito un impero di droga, prettamente marijuana di tipo amnesia che proveniva dalla Spagna. Lombardo jr ha deciso di trasferire la residenza nel cuore dell’Oasi del Simeto dove ha realizzato una villa di sei vani con annesso anche maneggio abusivo con quattro cavalli. Qui, secondo il collaboratore Sebastiano Sardo, ci sarebbero stati «anche degli incontri per discutere di traffico di sostanze stupefacenti e di equilibri nelle forniture delle piazze di spaccio. Per il pentito adranita del clan Scalisi, Salvatore Giarrizzo, Lombardo junior inoltre sarebbe il proprietario dell’arsenale ritrovato qualche anno fa alla plaia, vicino al lido Le Capannine.

Il figlio del boss