il caso
Chiede soldi ad un viaggiatore nei pressi della stazione di Catania e al rifiuto lo aggredisce
Arrestato dalla polizia uno straniero di 31 anni
Ha aggredito un viaggiatore arrivato in treno a Catania da Siracusa per non aver assecondato la sua richiesta di soldi. L’aggressore, uno straniero di 31 anni già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato individuato e fermato dalla Polizia, intervenuta dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano assistito alla scena avvenuta nei pressi della stazione centrale.
L’aggressione ha attirato l’attenzione anche di una pattuglia dell’Esercito, in transito proprio in quei momenti in zona, che ha bloccato l’aggressore. Dopo pochi istanti, è giunta sul posto una volante che ha raccolto le informazioni e gli elementi utili per ricostruire l’intera vicenda.
Secondo quanto accertato dai poliziotti, la vittima dell’aggressione, mentre attendeva di prendere un altro mezzo per proseguire il suo viaggio, è stata avvicinata dal 31enne che ha cominciato a chiedere, con una certa insistenza, soldi. Al rifiuto del viaggiatore, anche lui straniero, l’aggressore non ci ha pensato due volte e ha cominciato a colpire l’uomo alla testa con una bottiglia che teneva tra le mani. Poi, lo avrebbe afferrato al collo e avrebbe tirato fuori dalla tasca dei pantaloni un coltellino, ferendo la vittima al braccio. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di sbarazzarsi del coltellino lanciandolo sotto un’auto, ma il gesto non è sfuggito ai poliziotti che l’hanno recuperato e posto sotto sequestro. Il 31enne è stato arrestato per tentata rapina.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA