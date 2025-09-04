Chiede soldi ad un viaggiatore nei pressi della stazione di Catania e al rifiuto lo aggredisce

il caso

Arrestato dalla polizia uno straniero di 31 anni

Ha aggredito un viaggiatore arrivato in treno a Catania da Siracusa per non aver assecondato la sua richiesta di soldi. L’aggressore, uno straniero di 31 anni già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato individuato e fermato dalla Polizia, intervenuta dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano assistito alla scena avvenuta nei pressi della stazione centrale.

L’aggressione ha attirato l’attenzione anche di una pattuglia dell’Esercito, in transito proprio in quei momenti in zona, che ha bloccato l’aggressore. Dopo pochi istanti, è giunta sul posto una volante che ha raccolto le informazioni e gli elementi utili per ricostruire l’intera vicenda.