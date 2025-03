Chiuso dal Nas il panificio degli orrori: ingredienti tra le blatte e gli escrementi di topo

il caso

Il provvedimento adottato per un esercizio dei paesi etnei

Il NAS di Catania ha sequestrato un panificio nell’area dei paesi etnei. Il provvedimento si è reso necessario – spiegano – poiché, nel corso dell’ispezione, sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie per la presenza di sporco e fuliggine diffuso ovunque, escrementi di roditori e di blatte.

Per la cottura dei prodotti, inoltre, venivano utilizzati pallets dismessi e legna di risulta verniciata con pericolo di contaminazione da solventi. Ad aggravare la situazione è stato il ritrovamento di un frigorifero completamente incrostato di sporco al cui interno era conservato il lievito per la panificazione insieme a scatole di vermi per la pesca ormai in putrefazione.

