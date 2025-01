Chiuso il laboratorio di un bar di via Etnea che serviva alimenti scaduti (e preparati tra le blatte)

catania

Il controllo della Polizia, Asp e Forestale

È stata sospesa con effetto immediato l’attività di laboratorio di un bar di via Etnea per una serie di gravi irregolarità riscontrate durante un controllo coordinato dalla Polizia.

L’intervento dei poliziotti si inquadra – spiegano dalla Questura – nel contesto delle attività disposte dal questore di Catania per verificare l’osservanza delle norme di settore e la qualità dei prodotti, a tutela degli esercizi commerciali che rispettano le regole e a salvaguardia della salute dei cittadini e dei turisti.

Insieme agli agenti della squadra volanti, che hanno identificato 13 persone, delle quali 6 già note alle Forze dell’Ordine, ha operato anche il personale dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro, dell’ASP Igiene Pubblica e Servizio Veterinari, dello S.Pre.S.A.L., della Polizia Locale Annona e del Corpo Forestale della Regione Sicilia.

La task force ha effettuato il controllo in un bar di Via Etnea al cui interno sono state riscontrate numerose irregolarità. In particolare, le verifiche effettuate a cura del Corpo Forestale hanno portato al sequestro di 120 kg di prodotti alimentari, in parte scaduti e in parte contenuti in barattoli privi di etichettatura. Per tale ragione al titolare sono state elevate sanzioni per un importo totale di 1500 euro.