Chiuso per 15 giorni un ristorante africano della zona di San Berillo vecchio

All'interno la Polizia ha trovato una ingente quantità di marijuana. Il provvedimento firmato dal questore

La Polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un ristorante africano, ubicato nella zona di San Berillo vecchio, a seguito di un’operazione antidroga compiuta un paio di settimane fa dalla Squadra Mobile, con il supporto operativo delle unità cinofile antidroga della Questura di Catania.

In quell’occasione i poliziotti hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti il gestore del ristorante perché all’interno del locale hanno rinvenuto un ingente quantitativo di marijuana, oltre che precursori chimici, idonei a produrre sul posto una tipologia di cannabinoide di sintesi in grado di modificare la droga, potenziandone notevolmente gli effetti droganti.

Il locale era stato oggetto di un precedente provvedimento di sospensione delle autorizzazioni, per la durata di 7 giorni, emesso nel settembre dell’anno scorso in quanto nel corso di un intervento, proprio all’interno del ristorante, un poliziotto era stato aggredito da un pregiudicato e il titolare era rimasto inerte, omettendo di prestare soccorso e di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.