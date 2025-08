«Ci hanno sparato, ma tutto ok»: i video della gioielleria di viale Rapisardi dopo i colpi d’arma da fuoco

Il caso

Dopo l'attacco subito nella notte il titolare della gioielleria "Fefè" risponde con dei video su Tik Tok: «Questa è invidia. Ma saremo aperti nel pomeriggio»

«Ci hanno sparato, ma tutto ok. Pomeriggio aperti». Così il titolare della gioielleria “Fefè” di viale Mario Rapisardi rassicura i clienti su Tik Tok con un video: contro l’attività la notte scorsa notte sono stati esplosi sette colpi di arma da fuoco. Mentre erano ancora in corso i rilievi dei carabinieri della Sezione Investigazione Scientifica dichiara in un video: «Vorrei chiedere scusa a tutti i clienti che sono venuti stamattina ma questa è stata la sorpresa che abbiamo ricevuto. Saremo operativi nel pomeriggio il tempo di cambiare la vetrina. Scusateci per il disagio».