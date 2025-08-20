l'ultimo saluto
«Ciccio ti amiamo, per sempre»: Aci Castello piange Francesco, il ragazzo morto per un tuffo a mare
Nella Chiesa Madre i funerali del ventenne scomparso dopo un incidente a Polignano
Un dolore silenzioso ha avvolto un’intera comunità, che si è stretta per dare l’ultimo saluto a Francesco Aronica, per tutti, semplicemente Ciccio. Il dolore è diventato visibile in un lenzuolo bianco, appeso ad un balcone, con una frase semplice ma profonda: “Ciccio ti amiamo, per sempre”.
La partecipazione al suo funerale, nella Chiesa Madre di Aci Castello, è stata immensa. Una folla commossa, che non è riuscita a trovare posto nella chiesa, si è radunata in silenzio all’esterno, a condividere il dolore della famiglia. Sull’altare, le lacrime hanno lasciato il posto al coraggio, e il fratello maggiore, Paolo, ha voluto condividere un ricordo personale di Ciccio, offrendo alla comunità un frammento di vita che ha saputo racchiudere la sua essenza.
Ciccio era un'anima solare, il cui volto era un dipinto di serenità e il cui sorriso era un gesto di accoglienza che annullava ogni distanza. La sua disponibilità era un tratto spontaneo della sua anima, la sua gratitudine era un faro che illuminava le piccole cose, e la sua sensibilità verso i più deboli era la prova vivente che la vera forza risiede nella gentilezza. La bara chiara, su cui era posato un cuscino di fiori, simboleggiava la purezza di quel cuore che ha smesso di battere troppo presto, a soli 22 anni per un tragico incidente a Polignano a Mare.