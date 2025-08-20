«Ciccio ti amiamo, per sempre»: Aci Castello piange Francesco, il ragazzo morto per un tuffo a mare

l'ultimo saluto

Nella Chiesa Madre i funerali del ventenne scomparso dopo un incidente a Polignano

Un dolore silenzioso ha avvolto un’intera comunità, che si è stretta per dare l’ultimo saluto a Francesco Aronica, per tutti, semplicemente Ciccio. Il dolore è diventato visibile in un lenzuolo bianco, appeso ad un balcone, con una frase semplice ma profonda: “Ciccio ti amiamo, per sempre”.

La partecipazione al suo funerale, nella Chiesa Madre di Aci Castello, è stata immensa. Una folla commossa, che non è riuscita a trovare posto nella chiesa, si è radunata in silenzio all’esterno, a condividere il dolore della famiglia. Sull’altare, le lacrime hanno lasciato il posto al coraggio, e il fratello maggiore, Paolo, ha voluto condividere un ricordo personale di Ciccio, offrendo alla comunità un frammento di vita che ha saputo racchiudere la sua essenza.