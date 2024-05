Cinquanta giovani attori dei licei Spedalieri e Boggio Lera sul palco per le tragedie greche

al teatro metropolitan

Metteranno in scena l'Antigone di Sofocle e l'Orestea di Eschilo

«Dopo aver imparato a essere come Creonte ho capito che siamo un po’ tutti come lui. E che ognuno di noi è anche Antigone». Il diciassettenne Gabriele è quasi pronto alla prova più impegnativa della sua breve carriera di attore: essere Creonte sul palco del Metropolitan di Catania venerdì prossimo alle 10 davanti a centinaia di spettatori. L’appuntamento con le tragedie greche dirette da Monica Felloniper gli studenti del liceo scientifico Boggio Lera è il terzo consecutivo: a loro toccherà l’Antigone di Sofocle, mentre i colleghi “classici” dello Spedalieri(veterani al sesto anno di laboratori teatrali con l’associazione Neon) se la dovranno vedere la sera prima con l’Orestea di Eschilo, stesso palco alle 20,30.

In totale i giovani attori sono una cinquantina

«Queste rappresentazioni – racconta la regista – ogni anno nascono dai ragazzi e da come metabolizzano le storie. Le mie idee sono calibrate sul loro modo di comprendere, elaborare e trasformare il testo. Sono leggeri, e allo stesso tempo seri. Facciamo un lavoro di introspezione in profondità: e la cosa più bella è che pur essendo di classi e di età diverse, tra i 14 e i 18 anni, non si pongono mai in competizione tra loro, ma si sostengono reciprocamente. Mostrando un’energia e una potenza di cui vado fiera».