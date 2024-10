Coltivavano la marijuana e la rivendevano a Catania: marito e moglie finiscono ai domiciliari

droga

A casa il cane Maui ha trovato un chilo di "erba"

Coltivavano la marijuana in campagna e la vendevano in città: è l’accusa contestata dalla Procura a una coppia di coniugi cinquantenni che è stata arrestata da agenti della squadra Volanti della Questura di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione nella loro abitazione, grazie anche fiuto del cane antidroga Maui, è stato sequestrato un chilogrammo di marijuana, già suddivisa in piccole buste di plastica, pronto per essere immesso sul mercato della droga. La polizia, estendendo le indagini anche a un fondo agricolo di proprietà dell’uomo, hanno trovato diverse piante di marijuana, di altezza variabile tra un metro e un metro e mezzo, pronte per essere raccolte. Per l’accusa è la prova che la coppia avrebbe intrapreso l’attività di coltivazione e vendita di droga. Per i due sono stati disposti gli arresti domiciliari.

