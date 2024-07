Coltivazioni in crisi, il grido d’aiuto di Cia e Confagricoltura: «Esaliamo l’ultimo respiro»

La crisi

Le due associazioni chiedono subito interventi: a rischio non ci sono ricavi e utili, ma la stessa sopravvivenza del settore

«La gente per strada, in città, non percepisce il dramma delle aziende agricole. Stiamo per esalare l’ultimo respiro. Serve un intervento rapido per affrontare la prossima campagna produttiva. Le aziende non hanno prodotto ricavi. E attenzione, ricavi non utili. Se si ferma l’agricoltura, si ferma tutta l’economia». L’accorato appello viene da Vincenzo Romeo, vicepresidente di Confagricoltura Catania. Oggi, nella sede della Camera di Commercio etnea, insieme a Cia Sicilia orientale, le due associazioni datoriali degli agricoltori hanno unito le forze per far sentire meglio una voce che sembra inascoltata. Innanzitutto «dalla politica», come all’unisono ribadiscono i presidenti di Cia e Confagricoltura, Giosuè Catania e Giosuè Arcoria. E questo avviene, non a caso, il giorno dopo l’insediamento del nuovo Parlamento europeo «Da mesi si attende lo stato di eccezionalità e la declaratoria per delimitare le zone maggiormente colpite dalla siccità e dalla mancanza di risorse idriche attuando le misure di sospensione e deroga di tutti i pagamenti in capo alle aziende– hanno detto i due presidenti – Il governo regionale faccia valere a testa alta le ragioni della Sicilia nei confronti del Ministro dell’Agricoltura e dell’intero governo nazionale, spesso disattento e superficiale nei confronti del Sud».

Due miliardi di danni, e senza acqua futuro incerto

La stima dei danni complessivi fatta da Cia e Confagricoltura è circa 2 miliardi di euro. «Non piove da più di un anno -proseguono i due Giosuè – la Sicilia da bollino rosso già viene equiparata alle regioni del Nord Africa con una perenne siccità che ha assunto i termini di una consapevole crisi climatica. Gli invasi sono a secco, con il 50% in meno di acqua invasata rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: 260 milioni di m3 di acqua di cui solo 120 milioni di m3 utilizzabili. La diga Pozzillo registra un ammanco del 90% senza alcuna speranza di utilizzo per la Piana di Catania. E non si prevedono da qui alle prossime settimane fenomeni piovosi, anzi prolungate temperature torride che stringono la Sicilia in una morsa di fuoco». In questo quadro, i due rappresentanti di Cia SO e Confagricoltura Catania evidenziano il paradosso dell’invaso di Lentini «che pur avendo l’acqua non si può utilizzare a pieno regime». Puntano poi il dito sulla mancata riforma dei Consorzi di Bonifica, ferma da ben 29 anni. Inoltre il Piano idrico che con una dotazione di 1,6 miliardi «si spera non sia un altro flop, come lo sono stati i 31 progetti bocciati e gli interventi ancora non conclusi per il completamento dell’invaso Pietrarossa, la pulizia degli scarichi di fondo degli invasi.

La produzione di grano crolla del 60%

«Stiamo assistendo ad un impoverimento continuo del tessuto economico e sociale nel nostro territorio –ha sottolineato anche il vice presidente di Cia Salvatore Grosso– con gravi ripercussioni sulle aziende cerealicole e zootecniche innanzitutto, ma a seguire, tutto il resto delle produzioni». Le statistiche diffuse da Cia e Confagricoltura, parlano del 60% di produzione in meno in Sicilia di grano e di un 80% in meno di foraggio nelle province di Catania e nel basso ennese. Centinaia di campi cerealicoli sono invece vicini alla desertificazione. Il prezzo del grano inoltre, nonostante le poche quantità, registra prezzi poco remunerativi e la Sicilia rimane condannata alle importazioni di grani di dubbia provenienza e cattiva qualità. Particolarmente grave la situazione nelle aree più interne definite «destinate allo spopolamento», e dove gli allevatori sono costretti a portare a macellazione i capi più anziani. Sono inoltre almeno 2000 gli ettari di superfici di agrumeti in abbandono, con una essiccamento irreversibile delle chiome.

«Quest’anno niente carciofi né ortaggi né olive»