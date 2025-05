Comincia Etna Comics: dal 30 maggio Catania capitale del fumetto e della cultura pop

L'evento

Conferenze, mostre, panel, workshop, concerti, proiezioni e anteprime saranno dislocate in tre punti diversi della città

Al via la tredicesima edizione di Etna Comics. Stamattina, presso le Ciminiere di Catania, è stato presentato l’appuntamento che dal 30 maggio al 2 giugno, renderà il capoluogo etneo cuore pulsante per tutti gli amanti del fumetto, del gioco e della cultura pop. Conferenze, mostre, panel, workshop, concerti, proiezioni e anteprime dislocate in tre punti diversi della città: piazza Giovanni XXIII con la Zona 1 (l’Asian Wave), la Zona 2 nel centro fieristico “Le Ciminiere” e nelle tendostrutture del piazzale Rocco Chinnici e infine la Zona 3 con le mostre e un’area gioco all’interno del Palazzo della Cultura. Per celebrare degnamente questo importante evento il nostro giornale uscirà in tutte le edicole, il prossimo 30 maggio, con una prima pagina speciale dedicata proprio all’Etnea Comics 2025.

“Sarà l’avvento di una meravigliosa “orda”, non barbarica, ma costruttiva che, sulla base dei risultati dell’anno scorso, sarà ancora più numerosa e consentirà di portare economia nel nostro territorio – lo sottolinea il sindaco di Catania Enrico Trantino nel corso della conferenza stampa di stamattina – naturalmente non va dimenticato il fermento culturale che si respira intorno a manifestazioni come questa. Un’ occasione unica che attira anche esperti, competenti e appassionati in tre aree di eccezionale valore”.

Filo conduttore è l’hashtag dell’edizione 2025 #shockinmytown: un evidente riferimento è al celebre brano del maestro Franco Battiato, a cui è dedicato il manifesto della tredicesima edizione del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop firmato da Igort.