Comitato Inail Catania, Roberto Prestigiacomo rieletto presidente

l'elezione

Roberto Prestigiacomo, 60 anni, di Paternò, è stato rieletto presidente del Comitato Inail di Catania con il sostegno unitario di Uil, Cgil e Cisl. Lo ha reso noto la Uil etnea. Alla riunione del Comitato ha preso parte anche il presidente nazionale del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inail Guglielmo Loy, già segretario confederale Uil.

Storico esponente di Uil e Uila in terra d’Etna, fra l’altro protagonista di alcune significative battaglie contro il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori, Prestigiacomo è stato in questi anni anche coordinatore dei Comitati provinciali dell’Istituto Assistenza Infortuni sul Lavoro in Sicilia.Enza Meli e Nino Marino, segretari generali di Uil Catania e Uila Sicilia, si sono subito complimentati con il presidente provinciale Inail per «avere ricevuto il meritato riscontro al suo impegno quotidiano, competente e appassionato, in un ente pubblico che è in prima linea sul fronte della sicurezza nei cantieri, nei campi, nelle fabbriche».

Stando al più recente rapporto Inail, gli infortuni sul lavoro a Catania e provincia tra gennaio e ottobre 2024 sono stati 6.131, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2023 quando erano stati 5.849. Seguono Palermo (5.080) e Messina (2.641), sempre nei primi dieci mesi di quest’anno. In Sicilia sono stati 22.166. Infine, gli incidenti mortali: sono stati 14 a Catania – stesso numero nel 2023 – su un totale regionale di 71.