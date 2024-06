Comunali, ad Aci Castello l’uscente Scandurra in vantaggio col 59%: «Grazie per la fiducia che avete deciso di accordarmi nuovamente»

LE ELEZIONI

Sebbene ufficialmente siano state scrutinate solo 4 sezione su 20 il sindaco su Fb ringrazia i cittadini per la rielezione

«Grazie. Dal profondo del cuore. La fiducia che avete deciso di accordarmi nuovamente è per me sprone a fare sempre meglio e sempre di più. Ogni singolo voto ricevuto ha il valore di un contratto da adempiere con perseveranza, lungimiranza, competenza e passione». Lo scrive su Facebook il sindaco uscente di Aci Castello, Carmelo Camillo Scandurra, candidato del centrodestra, ma sul sito del Comune risultano, al momento, scrutinate ufficialmente 4 sezioni su venti. Il dato ufficiale, parziale, lo vede in testa con circa il 59% dei voti seguito con circa 20% ciascuno da Alberto Angelo Bonaccorso, candidato da Pd e M5s, e dall’ex sindaco Filippo Maria Drago, sostenuto da due liste civiche.