Con la moto nella zona off limits per la processione di Sant’Agata, minaccia e picchia vigile urbano

L'aggressione all'Antico Corso. Oggi la convalida dell'arresto

Ha completamente ignorato la deviazione del traffico in via Orte San Clemente ed è entrato con lo scooter elettrico nella zona interdetta dell’Antico Corso, che martedì sera era piena di devoti che stavano seguendo la processione di Sant’Agata. Precisamente il giro esterno in via Plebiscito (nella foto). L’uomo, poi risultato con diversi precedenti penali, è stato bloccato da due agenti della polizia municipale. Il motociclista è andato su tutte le furie e dopo aver scaraventato la moto a terra ha cominciato a minacciare uno dei vigili urbani. «Io ti sparo, ti faccio cercare, non sai con chi stai parlando», avrebbe urlato. Il poliziotto, nonostante gli insulti, avrebbe provato a far ragionare l’uomo che però a un certo punto gli ha sferrato un pugno in faccia. L’agente è finito in ospedale, mentre il pregiudicato è stato arrestato dai colleghi della polizia locale. Su disposizione dell’autorità giudiziaria l’arrestato è in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista oggi.

