Confambiente Catania, Guagliardi: «Sindaci assenti al vertice sul riutilizzo della cenere lavica»

Proposte

L'incontro ha avuto luogo nella sede della Camera di Commercio

«Nessun sindaco ha partecipato all’incontro che si è tenuto oggi alla Camera di Commercio a Catania incentrato e dedicato al riutilizzo della cenere dell’Etna. C’erano tutti, tranne i primi cittadini». Lo afferma il presidente di Confambiente Catania, Giuseppe Guagliardi.«Era presente il dirigente generale dell’assessorato – aggiunge Guagliardi – così come l’Arpa, l’università di Catania, alcune aziende di Confambiente. È intervenuta anche l’Anci e il presidente dell’Srr di Catania».