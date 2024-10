Confcommunication 5.0: strategia e innovazione nella comunicazione del futuro

Catania

Il 21 ottobre al Four Point by Sheraton di Acicastello l’evento organizzato da Confcommercio. Il futuro della comunicazione tra opportunità e strategie

Comunicazione sì, ma che sia strategica ed efficiente. E su questa linea si muove l’appuntamento organizzato da Confcommercio dal titolo “Confcommunication 5.0” che si svolgerà il 21 ottobre al Four Point by Sheraton di Acicastello (Catania). Sarà possibile seguirlo anche on-line. Si parlerà di futuro e comunicazione, tra sfide e insidie, tra opportunità e strategie, con 4 esperti relatori dalle storie diverse ma con obiettivi comuni: la comunicazione efficace come base per raggiungere grandi risultati. Un’occasione imperdibile per quello che è stato definito come il “più grande evento del sud Italia”, per esplorare il vasto universo della comunicazione strategica. Riunendo esperti del calibro di Davide Caiazzo, Veronica Gentili, Luca La Mesa e Sandro Campagna, l’evento si propone di analizzare e discutere le migliori pratiche per utilizzare la comunicazione come leva strategica per il successo aziendale e professionale. La comunicazione efficace del resto rappresenta ormai un pilastro fondamentale per il successo delle imprese e dei professionisti indipendenti. Oltre a trasmettere messaggi chiari e convincenti, la comunicazione strategica consente di creare e consolidare relazioni significative con il proprio pubblico di riferimento, promuovendo fiducia, coerenza e valore per il marchio o l’individuo. Il tema centrale della giornata sarà l’uso strategico e funzionale della comunicazione nei diversi social media. I relatori condivideranno le loro esperienze e conoscenze su come sfruttare al meglio gli strumenti digitali per ampliare la visibilità, coinvolgere il pubblico e generare opportunità di business. Confcommunication 5.0 approfondirà anche il valore della comunicazione come forma di aggregazione e esaltazione del gruppo. Verrà esplorato il ruolo della comunicazione nel costruire comunità solide, favorendo collaborazioni proficue e promuovendo la cultura dell’inclusione e della diversità.

Screenshot

Davide Caiazzo, esperto di LinkedIn, avrà il compito di raccontare le strategie più importanti da attuare su uno dei social network più importanti in ambito professionale. Veronica Gentili, invece, esperta di social media marketing, porterà la sua esperienza su come sfruttare le piattaforme digitali per ampliare la visibilità e coinvolgere il pubblico. Luca La Mesa, poi, specialista in strategie digitali, parlerà di intelligenza artificiale, un tema diventato ormai attuale e presente nella vita di tutti i giorni. E poi c’è Sandro Campagna, coach della nazionale italiana di pallanuoto e comunicatore, che esplorerà il ruolo della comunicazione nel costruire e consolidare relazioni significative.

Facile, dunque, immaginare che il tema centrale sarà poi la comunicazione sui social media, social che diventano strumenti digitali per raggiungere obiettivi di medio e lungo termine. Dalla necessità di ampliare la propria visibilità a quella di coinvolgere il pubblico, generando così nuove e solide opportunità di business. Comunicazione che è anche forma di aggregazione: costruire comunità solide aiuta a creare collaborazione e senso di appartenenza, oltre a favorire ambienti inclusivi e valorizzare le differenze all’interno di un gruppo.Confcommunication 5.0 non è solo un evento, ma una piattaforma per il cambiamento e la crescita continua. Per maggiori informazioni sull’evento, i relatori, e per iscriversi, visitate il sito ufficiale all’indirizzo www.confcommunication.it.