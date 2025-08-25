Consigliere comunale sferra un pugno al sindaco di Valverde: «Sono scioccato e anche spaventato»

NEl Catanese

L'aggressione a pochi passi dal Palazzo di città

Il sindaco di Valverde, Domenico Caggegi, è stato aggredito stamattina a pochi passi dal Palazzo di città da un consigliere comunale d’opposizione. L’uomo gli ha sferrato un pugno in pieno viso in piazza del Santuario, a pochi passi dal Municipio. Prima di colpirlo gli avrebbe urlato contro: «Sei un pezzo di merda, mi stai togliendo il pane per mangiare». Immediatamente il primo cittadino ha chiamato i carabinieri e un’ambulanza. I soccorritori lo hanno accompagnato al pronto soccorso del Cannizzaro dove è stato medicato. La prognosi è di 15 giorni.

«Ho un occhio nero. Fortunatamente nulla di grave – dice Caggegi a La Sicilia – ma sono davvero scioccato da quello che è accaduto. Un episodio che va contro la politica dell’amministrazione che è votata alla legalità e contro qualsiasi forma di violenza. Un gesto del genere è ancora più grave considerando che proviene da un consigliere comunale che rappresenta la voce dei cittadini che lo hanno votato. Sto aspettando il referto e poi andrò a formalizzare la denuncia dai carabinieri della compagnia di Gravina di Catania. Però le dico che questo episodio mi ha spaventato. Non le nascondo che ho paura. Sicuramente da oggi in poi quando andrò in giro avrò sempre qualcuno con me».

Il sindaco stamattina ha visto il consigliere comunale che lo aspettava sotto casa sua, ma considerando che da qualche tempo ci sono delle tensioni il primo cittadino ha deciso di parcheggiare vicino alla piazza centrale di Valverde, cittadina dell’hinterland catanese. L’esponente dell’opposizione accusa il sindaco di allontanare clientela dalla sua attività imprenditoriale e di pilotarla dai concorrenti. Fatto che Caggegi assolutamente «smentisce». Mentre parlava con un elettricista, all’improvviso il sindaco si è sentito barcollare per la violenza del pugno. «Mi sono seduto in macchina assolutamente sotto shock e poi ho chiamato i carabinieri», aggiunge.