Consiglio comunale, l’immobile abusivo di via Mameli dichiarato «di interesse pubblico»

IL VOTO IN AULA

Sarà destinato a scopi sociali, con finalità abitative. Il palazzo è tre pieni e un seminterrato

Il Consiglio comunale di Catania presieduto da Sebastiano Anastasi ha approvato, nella seduta di ieri, la delibera sulla dichiarazione di interesse pubblico con destinazione a residenza abitativa sociale per un edificio abusivo, a tre elevazioni oltre un seminterrato, sito in via Goffredo Mameli 24.

Dopo ampio dibattito l’Aula si è espressa con 18 consiglieri favorevoli, due astenuti e tre contrari sul documento proposto dall’assessorato all’Urbanistica, retto da Paolo La Greca, e illustrato dall’assessore al Patrimonio, Giuseppe Marletta, insieme con un emendamento dell’amministrazione predisposto tra l’altro sulla base di diversi confronti con le Commissioni consiliari e di recenti sentenze della Corte Costituzionale.

In particolare, l’emendamento specifica di «dichiarare l’immobile (intero fabbricato) sito in Catania Via Goffredo Mameli 24, censito al catasto fg. 28 part. 60, quale patrimonio indisponibile, destinato a pubblico servizio, così come definito dall’art. 826 c.c., comma 3, avendo il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) con specifico interesse pubblico alla conservazione dell’immobile e la prevalenza di questo sull’interesse pubblico al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, con destinazione specifica a residenza abitativa sociale».