Consorzio Bonifica Piana di Catania, Filbi Uila replica a Confagricoltura sul piano ferie

La nota

Il segretario del sindacato Enzo Savarino difende i lavoratori, di cui «ci si dimentica la passione e la professionalità»

«Per Confagricoltura il diritto alle ferie dei lavoratori del Consorzio di Bonifica Piana di Catania rappresenta un problema, anzi “il” problema dell’ente. Strano, ingeneroso, miope. Basterebbe poco, infatti, per accorgersi di come il nodo stia tutto nelle risorse occupazionali che andrebbero aumentate e valorizzate con un percorso di stabilizzazione e un turn-over virtuoso sempre più necessari. In terra d’Etna come altrove». Così il segretario generale della Filbi-Uila Sicilia, Enzo Savarino, replica alla nota con cui Confagricoltura Catania contesta “la gestione del piano ferie” nel Consorzio 9 per il periodo di fine anno.

«Evidentemente si dimentica – commenta l’esponente dell’organizzazione di lavoratrici e lavoratori dei Consorzi di Bonifica – la passione e la professionalità con cui i dipendenti, a Catania come nel resto di Sicilia, hanno risposto alle criticità di questi anni e, per ultimo, di questi mesi. La coperta è corta, le disponibilità di personale andrebbero adeguate alle sfide imposte per ultimo dall’emergenza-siccità assumendo finalmente a tempo indeterminato i tanti, troppi, stagionali. E rispettando le previsioni delle piante organiche, ben lontane ovunque da numeri compatibili con le esigenze che in queste ore vengono ribadite anche da Confagricoltura».