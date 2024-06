Controlli antidroga a San Berillo: arrestato pusher con hashish, marijuana, crack e un machete

POLIZIA

Il servizio complessivo nel rione ha portato anche al rinvenimento di altri quantitativi di sostanze stupefacenti

Agenti del commissariato Centrale e unità cinofile antidroga dell’Upgsp hanno arrestato un 32enne senegalese per spaccio di sostanza stupefacente durante un’attività di controllo nel centrale rione San Berillo di Catania. Il servizio ha visto anche l’impiego di un battaglione dei Carabinieri che ha creato un perimetro attorno agli agenti della Polizia di Stato impegnati all’interno del rione.

Al 32enne sono stati sequestrati, in prima battuta, 173 grammi di hashish, 45 grammi di marijuana, 14 involucri di crack, del peso complessivo di 2,74 grammi, e 47 euro, ritenuti provento della vendita di droga. Durante una perquisizione in un immobile in suo uso il fiuto del cane Maui ha permesso di scoprire la presenza di quattro panetti di hashish e 450 grammi di marijuana, oltre a materiale per confezionare dosi. Nell’auto dell’uomo la Polizia ha trovato un machete della lunghezza complessiva di 47 centimetri, 25 dei quali di lama, e per questo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di arma. Il 32enne dopo la contestazione dei reati è stato condotto in carcere.

