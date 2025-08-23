carabinieri
Controlli in via Etnea a Catania, denunciato uno straniero per resistenza e rifiuto di fornire le generalità
Stava inseguendo una donna che passeggiava
I Carabinieri della “Pattuglia Mobile di Zona” (PMZ) del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno fermato e denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo, 26enne originario dell’Africa Occidentale, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.
Intorno alle 11.30 del mattino, durante un servizio di perlustrativo lungo la centralissima via Etnea, una delle arterie più frequentate della città, i militari della PMZ hanno dimostrato prontezza e colpo d’occhio, notando un individuo che, con atteggiamento sospetto, seguiva da vicino una donna che passeggiava sulla centralissima via. Intuendo che vi poteva essere un potenziale pericolo, i Carabinieri hanno deciso diintervenire e, quindi, di identificare quel soggetto.
Alla richiesta di fornire le proprie generalità, però, l'uomo ha opposto un rifiuto reiterato e secco, mostrando nervosismo e arrivando a spintonare i militari per sottrarsi al controllo. Solo grazie alla professionalità e alla fermezza dei due militari, la situazione è stata immediatamente riportata sotto controllo, evitando ulteriori conseguenze e garantendo al contempo la tranquillità delle persone presenti, tra cittadini e turisti.