Controlli in via Etnea a Catania, denunciato uno straniero per resistenza e rifiuto di fornire le generalità

carabinieri

Stava inseguendo una donna che passeggiava

I Carabinieri della “Pattuglia Mobile di Zona” (PMZ) del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno fermato e denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo, 26enne originario dell’Africa Occidentale, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Intorno alle 11.30 del mattino, durante un servizio di perlustrativo lungo la centralissima via Etnea, una delle arterie più frequentate della città, i militari della PMZ hanno dimostrato prontezza e colpo d’occhio, notando un individuo che, con atteggiamento sospetto, seguiva da vicino una donna che passeggiava sulla centralissima via. Intuendo che vi poteva essere un potenziale pericolo, i Carabinieri hanno deciso diintervenire e, quindi, di identificare quel soggetto.