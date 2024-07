Controlli nei lidi, multe per oltre 8 mila euro alla Plaia e alla Scogliera

le sanzioni

In una struttura del viale Kennedy mancavano i locali per l'infermeria. Ad Aci Castello i bagnini si dedicavano ad altre mansioni

Per gli stabilimenti balneari della Scogliera e della Plaia di Catania è stata un’intensa settimana di controlli da parte della Polizia. Complessivamente, sono state elevate sanzioni per 8200 euro per le diverse irregolarità riscontrate in diversi lidi. In una nota struttura ricettiva di viale Kennedy è stata rilevata l’assenza di locali idonei da adibire a infermeria, dal momento che gli spazi previsti, all’interno di una cabina, erano in realtà destinati a magazzino. Inoltre, sono state trovate scadute le cannule orofaringee per la respirazione artificiale, previste nel materiale del primo soccorso. Per queste violazioni, il titolare è stato sanzionato amministrativamente con due verbali di 1.032 euro.

Ad Aci Castello i bagnini svolgevano altre attività