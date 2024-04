Convegno bloccato all’Università, Pogliese: «L’occupazione del rettorato un atto di intolleranza»

Catania

"Atenei siano epicentro di dialogo e non di derive squadriste"

«Da troppi mesi assistiamo all’interno delle università italiane, che dovrebbero essere luogo di confronto e di apertura al dialogo, ad atti di estrema intolleranza, di protervia, di imposizione del pensiero unico. Quanto accaduto a Catania è estremamente grave. La mia solidarietà va agli organizzatori dell’evento, alla comunità accademica, ai relatori presenti». Lo afferma il coordinatore regionale in Sicilia di Fratelli d’Italia, il senatore Salvo Pogliese, sull’occupazione, avvenuta ieri, del rettorato di Catania da parte di un gruppo di studenti ha bloccato un convegno organizzato dall’associazione Scienza e vita esponendo striscioni con la scritta “Fuori la transfobia da UniCt!”.«Nessuno può sentirsi legittimato a calpestare il diritto di parola di chi ha una visione differente – aggiunge Pogliese – la nostra Costituzione garantisce il diritto di esprimere liberamente la propria opinione e alcuni, fortunatamente pochi, estremisti del pensiero unico ancora non l’hanno compreso. Anche trattando temi delicati e sensibili come la disforia di genere nei minori deve essere garantita a tutti la possibilità di confronto civile e democratico. Peraltro il convegno di ‘Scienza e Vità vedeva autorevoli relatori che però non hanno potuto completare i loro interventi a causa dell’assalto antidemocratico che è avvenuto. Auspico – conclude Pogliese – che questa escalation di intolleranza cessi al più presto e che le università tornino a essere epicentro di dialogo e non di imposizioni e di derive dal sapore squadrista».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA