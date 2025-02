Corri Catania 2025 a favore della Croce Rossa: si rinnova la sinergia tra gli organizzatori della corsa-camminata e il comitato di Catania

Catania, Notizie, Sport

Domenica 11 maggio il tradizionale appuntamento che ogni primavera coinvolge migliaia di persone. Stefano Principato: "Fare del bene divertendosi". Agata Lanteri: "Sempre grati per le donazioni ricevute"

Un appuntamento che permette di vivere Catania in maniera unica. Una giornata che unisce migliaia di persone che con gioia, entusiasmo e emozione riempiono le strade del capoluogo etneo per un appuntamento fisso della primavera: domenica 11 maggio è in programma Corri Catania, la corsa/camminata aperta a tutti e dove tutti diventano protagonisti di una festa di sport, divertimento e solidarietà.

Incontro degli organizzatori della Corri Catania al Comune di Catania: da sinistra Giovanni Nania, il sindaco di Catania Enrico Trantino, l’assessore allo Sport Sergio Parisi ed Elena Cambiaghi

Dopo aver incontrato nel mese di dicembre il sindaco Enrico Trantino e l’assessore allo Sport Sergio Parisi per presentare la manifestazione e dare così il via all’intensa attività organizzativa e promozionale della 17ª edizione, gli organizzatori, in occasione dei 100 giorni dall’evento, sono stati accolti alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania dalla presidente Agata Lanteri alla presenza del presidente del Comitato Sicilia, Stefano Principato, di Davide Del Brocco e Alessandro Carraro di Croce Rossa Nazionale, dei medici volontari che operano all’interno dell’ambulatorio solidale e di alcuni volontari di Croce Rossa e di Corri Catania. L’incontro è avvenuto all’Officina del Cuore, l’area cardiologica attrezzata, dono di Corri Catania 2024 e allestita all’interno dell’ambulatorio medico solidale di Croce Rossa ed è stato l’occasione per consegnare la maglietta “Verso Corri Catania”.

Corri Catania: una fase della partenza della passata edizione

E anche quest’anno si consolida sempre più il legame tra la corsa/camminata e la Croce Rossa. Come in ogni edizione, Corri Catania promuove un progetto solidale e nel 2025 si tratta di “Auto della Donazione” che si concretizzerà in un’automedica attrezzata per il trasporto del sangue destinata alla Croce Rossa.

Un progetto che permetterà anche di promuovere il tema della donazidone del sangue, un gesto semplice con un importante impatto e una tangibile ricaduta sulla comunità.

Una sinergia vincente, quella con il Comitato di Catania di Croce Rossa che già negli scorsi anni si è concretizzata in più donazioni. “Corri Catania ha più volte rivolto la propria attenzione a Croce Rossa – ha sottolineato il presidente Agata Lanteri – e siamo grati per le donazioni ricevute, utilissime per prestare aiuto alla nostra comunità e in particolar modo agli invisibili, uomini e donne che tornano ad avere così riconosciuta la propria dignità”.

Con un nuovo incarico, quello di presidente regionale, Stefano Principato “numero uno” al Comitato di Catania dal 2011 al 2024, continua a far sentire la sua vicinanza all’evento. “Corri Catania – sottolinea Stefano Principato – ogni anno permea con il suo spirito di festa tutta la città. Questo evento è una certezza di buona organizzazione e concreta solidarietà ed è la prova che si può fare del bene divertendosi”.

Corri Catania 2025 sarà preceduta dal Village, attivo in piazza Università nei giorni precedenti e che sarà il cuore pulsante dell’evento con tante attività e iniziative. A breve prenderanno il via la distribuzione del kit di Corri Catania 2025 con maglietta, borsa e pettorale numerato e le tante attività che tradizionalmente precedono l’evento: gli incontri nelle scuole; il Torneo Street Soccer Cup; il “Premio Corri Catania” dedicato alle eccellenze del territorio; il concorso di disegno e creatività “Colori e Parole”.

