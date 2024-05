Corri Catania: domani il grande giorno, alle 10 da piazza Università via alla corsa-camminata, una festa per tutta la città

Catania

In cinque chilometri un pieno di sport e grande solidarietà per realizzare il progetto “Officina del Cuore" a favore della Croce Rossa Italiana

È iniziato il conto alla rovescia in vista della 16ª Corri Catania in programma domani. Il “popolo delle magliette bianche” si prepara alla tradizionale e attesissima corsa-camminata lungo le strade del capoluogo etneo; una manifestazione che si appresta ad unire come sempre dal 2009, migliaia di partecipanti all’insegna dello sport, del benessere e della solidarietà e che regala sempre tanto divertimento.

L’evento, patrocinata dal Comune di Catania, è scattato giovedì e sta continuando al Corri Catania Village e culminerà domani con la corsa-camminata. “Catania corre per Catania” è lo slogan che sintetizza l’evento con la consapevolezza di correre o passeggiare per una vera e propria “gara di solidarietà”.

IL PROGETTO “OFFICINA DEL CUORE”. Quest’anno si “corre” per promuovere il progetto “Officina del Cuore”: sarà realizzata un’area cardiologica attrezzata all’interno dell’ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania, per offrire servizi di prevenzione e cura alle persone economicamente fragili e ai più vulnerabili.

CORRI CATANIA VILLAGE. E ieri dopo l’apertura ufficiale di giovedì con la Street Soccer Cup, la festa è continuata al Corri Catania Village, cuore pulsante dell’evento. Con la voce storica della “Corri Catania” Danilo Pasqualino affiancato ormai da qualche anno da Federica Scuderi, lo spettacolo è continuato con tanto divertimento tra gli stand dove ieri si svolte altre numerose attività organizzate in sinergia con i partner di Corri Catania. Ieri mattina protagoniste alunni e alunne con la premiazione del concorso per le scuole “Colori e Parole”, lo spettacolo di magia con il Mago Dimis e l’applaudita coregrafia “Sport e school” realizzata dalla Scuola Secondaria dell’Istituto San Luigi di Acireale.

IL CONCORSO “COLORI E PAROLE”. Ieri mattina sul palco alla presenza di Andrea Guzzardi, assessore alla Pubbica Istruzione del Comune di Catania, sono saliti i vincitori del concorso di disegno e creatività “Colori e Parole”, organizzato nell’ambito di Corri Catania 2024. Tra i disegni selezionati tra oltre 50 classi che hanno aderito all’iniziativa che aveva come tema “Un disegno e un messaggio per la mia città”, premiati per la Primaria la classe 4ªA del Cd “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo e menzioni speciali alla 2ªC del Cd “De Amicis” di Catania e alla 3ªA dell’Istituto “Maddalena di Canossa”. Per la scuola Secondaria premiata la 1ªD dell’Ic “Vespucci-Capuana-Pirandello e menzioni speciali per la 2ª dell’Ic XX Settembre di Catania; la 2ªC dell’Ic Vittorino da Feltre di Catania.

Nel pomeriggio spazio alla musica, danza con le alunne dell’Ic “Rita Atria”, musica con i cantanti della Singing Academy, animazione, intrattenimento; una lezione di Mass Training tenuta dalla Croce Rossa Italiana e il Corri Catania “Talk show” che ha visto salire sul palco i Supereroi dell’Ibiscus; l’Associazione Nazionale Bersaglieri di Giuseppe Berardi che domani saranno al via e al Castello Ursino; l’Abio (Associazione Bambini in Ospedale); i medici della Pediatria del Garibaldi Nesima e i rappresentati del “Fuorilegge Festival”, festival del libro e dell’immaginazione in programma il 24 e 25 prossimi.

Gran chiusura con a “A Moda Nostra”, il tradizionale spettacolo che ha visto l’esibizione di giovani talenti e il premio “Corri Catania” che ha visto salire sul palco le eccellenze catanesi.

PREMIO “CORRI CATANIA”. Il premio “Corri Catania” per l’impegno sociale è andato alla St Foundation, presente Francesco Litrico, coordinatore volontari Italia St Foundation; il premio per la Cultura alla Libreria Cavallotto, librai da tre generazioni e sul palco Anna Cavallotto; per la comunicazione al fotografo e giornalista Fabrizio Villa; per lo sport alla campionessa di boxe Lucia Ayari e per la medicina al prof. Giuseppe Ettore, per i suoi 40 anni di carriera e da oltre 20 Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Osp. Garibaldi Nesima.

Il PROGRAMMA DI OGGI. Oggi il divertimento sta continuando dalle 9,30 con l’apertura del Corri Catania Village; alle 10 “Sport in Piazza” (ginnastica, lotta, judo, karate, arti marziali, scherma, sollevamento pesi, scherma, musica e intrattenimento); alle 16 danza, ballo, canto, danza in carrozzina, musica e intrattenimento; alle 17 la merenda con Corri Catania; alle 17,30 “A tutto… Altair” a cura delle palestre Altair e alle 19,30 uno spettacolo di swing a cura di Danz Swing Officina.