Corri Catania: per l’evento di domani Il Comune, ha predisposto una serie di divieti al traffico veicolare

Catania

Dalle ore 8 alle 14 tutti i divieto di transito. Bus Amts e Metropolitana per per recarsi domani in Piazza Università

Il Comune, in occasione della Corri Catania, ha predisposto una serie di divieti al traffico veicolare.

In particolare, dalle ore 8 alle 14 di domenica, e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito (sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti art. 7-bis C.d.S.) per tutti i veicoli, eccetto i mezzi delle forze dell’ordine, dei mezzi di soccorso in emergenza e dei mezzi dell’organizzazione, nelle seguenti vie e piazze: via Etnea, nel tratto compreso tra la piazza Università e la via Argentina, ivi compresi gli attraversamenti di via Fragalà, via Antonino di Sangiuliano e piazza Stesicoro, via Angelo Litrico, via Argentina, via Sant’Euplio, nel tratto compreso tra largo Paisiello e piazza Roma (carreggiata sud), la piazza Roma, carreggiata sud, via Domenico Cimarosa, da via Santa Maria La Grande a via Santa Maddalena, via Santa Maddalena, via Gesualdo Clementi, via Carlo Ardizzone, piazza Dante, via Tetro Greco, da via Quartarone a via Crociferi, via Verginelle, via Sant’Agostino, via Crescenzo Galatola, via Crociferi, da via Teatro Greco a piazza San Francesco d’Assisi, piazza San Francesco di Assisi, carreggiata est, via Vittorio Emanuele II, da piazza San Francesco di Assisi a via Gagliani, via Gagliani, via Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra la via Gagliani e via Castello Ursino, via Castello Ursino, piazza Federico di Svevia, carreggiata nord, via San Sebastiano, via Transito, nel tratto compreso tra la via San Sebastiano e via Auteri, via Auteri, nel tratto compreso tra la via Transito e piazza Giuseppe Mazzini.

Dalle ore 00.00 alle 16, e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli destinati al posto medico avanzato in via Carlo Felice Gambino, nell’area destinata a parcheggio delimitata a nord dalla via Carlo Felice Gambino e a ovest dalla via Paternò; dalle ore 00.00 alle 16, e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto quelli destinati al posto medico Avanzato in via Carlo Felice Gambino.