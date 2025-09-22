Corteo per Gaza, a Catania traffico bloccato nella zona tra il porto e la Plaia

Viabilità

Disagi per la viabilità delle strade interessate dalla manifestazione

Il corteo organizzato a sostegno della causa palestinese sta provocando a Catania qualche disagi agli automobilisti che stanno percorrendo le strade nella zona del porto e della Plaia.

I numerosi manifestanti che stanno partecipando alla manifestazione si stanno muovendo lungo via Domenico Tempio bloccando di fatto il traffico.

