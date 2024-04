«Così Cosa Nostra ha investito nelle scommesse online», ci sono 31 rinviati a giudizio

INCHIESTA DOPPIO GIOCO

Molti imputati salvati dalla prescrizione

Sì sono ridotti a 31 gli imputati dell’ultimo capitolo dell’inchiesta Doppio Gioco, sugli interessi della mafia nelle scommesse clandestine. Il gup Stefano Montoneri ha rinviato a giudizio Vincenzo Abate, Antonello Agnello, Michele Alessandro, Giuseppe Angelico, Graziella Barbieri, Orazio Bonaccorso, Giuseppe Boscarino, Bernardo Castello, Antonio Colacchio, William Crali, Sebastiano De Matteo, Carmelo Di Salvo, Antonino Agatino Epaminonda, Alfonso Ferorelli, Danilo Giuffrida Maurizio Guzzo, Angelo Mangione, Francesco Nania, Giuseppe Palmisciano, Anna Maria Rinzivillo, Carmelo Santapaola (ex vicesindaco di Misterbianco e già coinvolto nel blitz Revoluzion Bet), Aldo Scalia, Gaetano Sciacca, Salvatore Sparacio, Emilio Taranto, Gaetano Timpanaro, Antonello Viola, Filippo Zimbili. Il processo è stato fissato al prossimo 9 gennaio 2025 davanti alla III sezione penale del Tribunale .