Crac Mosema, tra i 13 indagati anche il sindaco di Mascalucia: chi sono e di cosa sono accusati

l'inchiesta

Cimici anche all'Asp di Catania. L'inchiesta della Procura partita dalla relazione del curatore fallimentare

Tra le intercettazioni considerate rilevanti nelle indagini sul crac della Mosema, la ditta dei rifiuti di Mascalucia ormai in default dal 2020, ci sono quelle nella sede dell’Asp di Catania, in via Santa Maria La Grande. Ma le cimici la procura nel 2021 le ha fatte piazzare anche nell’ufficio urbanistica del Comune di Mascalucia e nello studio di un commercialista.

Indagate 13 persone

La procura di Catania, qualche giorno fa, ha notificato l’avviso di conclusione indagini a 13 persone per bancarotta fraudolenta. L’inchiesta riguarda i bilanci e i conti della Mosema, la società di rifiuti del comune etneo che è stata dichiarata fallita nel 2020.

L’indagine, condotta dai pm Fabio Saponara e Margherita Brianese, è partita da una relazione del curatore a cui è stata affidata la gestione della società al centro del crac. Tra gli indagati c’è anche l’attuale sindaco di Mascalucia, Vincenzo Antonio Magra, e l’ex primo cittadino Giovanni Leonardi.

Ma nel calderone sono finiti anche altri colletti bianchi, alcuni ancora con incarichi pubblici. Come Concetta Italia, attuale presidente di Kalatambiente. Giusto per rimanere in tema di società che operano nel campo dell’immondizia. Ma tra i nomi figura anche il commercialista Fabio Sciuto, che attualmente è imputato nel processo sul buco di bilancio del Comune di Catania.

Tutte le accuse

Sono due i capi d’imputazione – articolati e lunghissimi – che sono contestati agli indagati. Nel primo ci sono gli ultimi presidenti del Cda di Mosema (Concetta Italia dal 2010 al 2014, Gaetano Antonino Belfiore dal 2014 al 2015, Fabio Sciuto dal 2015 al 2018, Angelo Spina dal 2018 al 2019), il liquidatore Maurizio Verona che ha assunto l’incarico il 13 maggio 2019, e i consiglieri delegati Maria Lombardo, Giuseppe Finocchiaro e Salvatore Fazio.

Per la procura, ognuno nel proprio ruolo, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività della Mosema, avvrebbe comunicato dati « non corrispondenti al vero» e avrebbero omesso «di esporre» informazioni rilevanti «sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società». Lo scopo delle omissioni sarebbe stato quello «di celare le perdite e l’erosione del patrimonio netto e del capitale sociale». Per gli investigatori la situazione di dissesto della Mosema si sarebbe già instaurata dal 2013.