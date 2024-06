Crack e cocaina nascosti negli slip, arrestato pusher a Riposto

droga

I carabinieri lo hanno notato fermo davanti a un distributore di bevande

I carabinieri della Stazione di Riposto hanno arrestato in flagranza un 25enne per il reato di “detenzione ai fini di e spaccio di stupefacenti”.I militari dell’Arma, nella nottata, transitando in via Duca del Mare, hanno potuto osservare un giovane fermo in piedi sul marciapiede. Il suo irrituale atteggiamento, fermo nel cuore della notte e nella immediata vicinanza di un distributore automatico di bevande e alimenti è subito parso strano ai Carabinieri che hanno deciso di fermarsi in posizione “defilata” per osservare i suoi movimenti.