Crack e una pistola calibro 38 nella sua casa di San Cristoforo: arrestato dalla Polizia

catania

In manette un 32enne

La Polizia di Catania ha arrestato un uomo di 32 anni di Catania con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di possesso di un’arma da fuoco clandestina con relativo munizionamento.

Gli agenti della IV Sezione Investigativa Contrasto al Crimine Diffuso della Questura di Catania hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione del sospettato nel quartiere San Cristoforo, alla ricerca di droga e armi.

Durante l’ispezione, sono stati sequestrati 42 grammi di crack, trovati sul tavolo della cucina, oltre a due bilancini elettronici di precisione e 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

All’interno di una conduttura del bagno, è stato rinvenuto anche un frammento di crack del peso di circa 10 grammi, probabilmente gettato nel water nel tentativo di disfarsene.

Le verifiche sul posto hanno inoltre permesso di appurare che poco prima dell’arrivo della polizia, il 32enne aveva nascosto sul tetto di un edificio vicino 19 dosi di crack del peso complessivo di 4 grammi, un involucro contenente circa 23 grammi di cocaina in pietra non ancora suddivisa, un ulteriore frammento di crack di quasi 9 grammi, una pistola modificata da arma giocattolo a arma da fuoco funzionante, e 5 cartucce calibro 38 special.