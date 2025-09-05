Crisi economica in Sicilia, Cgil e Sunia alla Regione: «Non si perda l’occasione Pnrr sull’energia»

L'appello

La lettera all'assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità

La Cgil e il Sunia Sicilia hanno scritto all’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, Alessandro Aricò, e al dirigente generale del settore, Salvatore Lizzio, per sollecitare interventi affinché non si perda l’occasione data dal Pnrr dell’efficientamento energetico degli edifici di edilizia residenziale pubblica, oggi in pessime condizioni a causa della continua mancanza di risorse regionali per questo obiettivo. Le due organizzazioni, attraverso la segretaria generale del Sunia Giusi Milazzo e la segretaria confederale regionale Cgil Angela Biondi, sollecitano un incontro per conoscere «quali azioni il governo regionale, nel suo ruolo di coordinamento politico della gestione degli Erp, intende mettere in campo perché non si perda questa importante opportunità».

«E’ l’occasione – scrivono le due esponenti sindacali – per migliorare almeno del 30% le prestazioni degli edifici che, per le loro condizioni, sono oggi particolarmente energivori». Si tratta infatti di case popolari, costruite in gran parte anche più di 40 anni fa, su cui non ci sono stati interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica.