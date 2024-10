Criticità e pericoli lungo la circonvallazione di Catania, presentata interrogazione all’Ars

politica

Prima firmataria è la deputata Ersilia Saverino del Pd

“La Circonvallazione di Catania è la più trafficata e, contemporaneamente, una delle più pericolose strade del capoluogo etneo. L’intera città è ancora scossa dagli incidenti e dalle tragedie di questi ultimi anni. Sul viale Doria, nei pressi dell’ingresso alla Cittadella Universitaria, esisteva un sovrappasso che consentiva l’attraversamento dei pedoni in totale sicurezza, poi rimosso”. Lo ribadisce la deputata del Pd all’Ars, Ersilia Saverino, prima firmataria di un’interrogazione presentata all’Assemblea Regionale Siciliana.

Nel testo del documento si evidenzia che la strada presenta numerose criticità tali da costituire un serio pericolo per l’incolumità e la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni a causa delle modalità in cui è stata progettata che non tiene conto delle reali condizioni della sua ubicazione.