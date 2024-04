Csm, Angelo Busacca proposto come Avvocato generale di Catania

Magistratura

Ha iniziato la sua attività in magistratura ricoprendo il ruolo di sostituto procuratore nell’ex Pretura di Catania

La V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha indicato “all’unanimità” il magistrato Angelo Busacca, sostituto procuratore generale di Catania, per il ruolo di avvocato generale della Corte d’Appello etnea. Il posto è stato lasciato vacante da Carlo Caponcello, che in autunno si è insediato come Pg a Messina. Dallo scorso ottobre la poltrona di procuratore generale di Catania è occupata da Carmelo Zuccaro. L’indicazione della V Commissione passerà al vaglio del plenum del Csm tra qualche settimana.

