Csm, la corsa al ruolo di aggiunto in Procura a Catania: per il dopo Fonzo Todaro in pole

Verso il plenum

È sostituta alla Dda di Messina

La V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato di proporre al Plenum due nomi per il ruolo di procuratore aggiunto di Catania: con 5 voti (Paolini, Carbone E. , Carbone M., Miele e Eccher) è stata indicata Liliana Todaro, sostituta della Dda di Messina con all’attivo indagini importanti come Beta sulla cellula dei Santapaola e l’inchiesta sul coinvolgimento di Francantonio Genovese, un voto invece (Forziati) per Antonella Barrera, sostituta procuratore di Catania con una lunga esperienza in Dda dove ha coordinato indagini contro il clan Cappello e Laudani. Todaro con 5 voti parte in vantaggio per prendere il posto che è stato occupato fino a qualche mese fa dal magistrato Ignazio Fonzo.

