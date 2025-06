Da Agrigento in trasferta a Catania per spacciare droga sintetica: arrestati due pusher

carabinieri

Si tratta di un 20 e di un 18enne: avevano con sé 24 dosi di Mdma e 23 dosi di ketamina

Sorpresi a spacciare droghe sintetiche in uno stabilimento balneare durante un evento musicale affollato da centinaia di ragazzi provenienti da tutta la Sicilia, molti dei quali minorenni. I carabinieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un 20enne di Agrigento e un 18enne di Porto Empedocle. In abiti civili e mimetizzati tra i clienti del locale, i militari hanno osservato i movimenti dei due giovani, costantemente avvicinati da gruppetti di coetanei.

Quando le dinamiche sono apparse chiare, i militari hanno bloccato entrambi, portandoli all’esterno dello stabilimento. Durante il controllo, il 20enne ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo a terra. All’interno del pacchetto recuperato da un carabinieri c’erano 24 dosi di Mdma, in cristalli e polvere, e 23 dosi di Ketamina già suddivise in bustine termosaldate. Addosso aveva 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 18enne di Porto Empedocle, invece, è stato trovato con altre sette dosi di Ketamina nascoste negli slip.