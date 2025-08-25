Dà fuoco alla casa della moglie, che si rifugia da un’amica e chiama la polizia: arrestato marito violento

catania

In manette 32enne delle Mauritius. I vigili hanno messo in sicurezza la palazzina di Picanello

Ha appiccato il fuoco in casa della moglie, dopo averla minacciata e offesa ripetutamente al punto da indurre la donna ad andare via per paura. L’uomo, un 32enne delle isole Mauritius, è stato così arrestato per incendio doloso e denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Ad intervenire i I poliziotti delle Volanti in un’abitazione del quartiere Picanello, dopo la richiesta di aiuto giunta da una donna che si era rifugiata a casa di un’amica perché il marito l’aveva ripetutamente offesa con messaggi whatsapp e aveva minacciato di dar fuoco alla loro abitazione. La donna, impaurita, ha subito chiamato la Polizia e, contestualmente, la vicina di casa per avvertirla delle intenzioni del compagno. Dopo pochi minuti, la vicina si è effettivamente accorta che l’appartamento al piano terra stava andando a fuoco. I poliziotti, quindi, si sono precipitati nell’abitazione al cui interno hanno fermato il 32enne che stava per fuggire con ancora l’accendino in mano, per poi far evacuare gli altri residenti della palazzina, mettendoli in sicurezza.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che le fiamme fossero subito domate menttendo in sicurezza il resto dello stabile. I poliziotti hanno acquisito la denuncia della donna, che ha raccontato delle numerose violenze subite nel corso dei quattro anni di relazione con l’uomo, sia fisiche che verbali, spesso causate dai suoi stati di alterazione dovuti all’assunzione di alcol.