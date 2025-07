Dà fuoco alle sterpaglie e provoca incendio che manda in fumo 10 ettari di coltivazioni: denunciato agricoltore di Aci Castello

il caso

Le fiamme in territorio di Belpasso, le indagini dei carabinieri

Un 37enne di Aci Castello è stato denunciato dai carabinieri in seguito agli accertamenti su un incendio che si è verificato a Belpasso.

L’uomo, infatti, stava eseguendo lavori di manutenzione su un fondo agricolo in contrada Agnelleria, nel territorio di Belpasso e, nonostante il vento sostenuto, ha pensato di dare fuoco alle sterpaglie. Questo gesto ha, però, innescato un incendio che si è rapidamente esteso, coinvolgendo anche i terreni adiacenti. Immediato l’intervento dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Paternò a seguito della segnalazione al 112 di altri proprietari dei fondi limitrofi. I militari dell’Arma hanno messo in sicurezza l’area, assicurandosi che nessuno fosse in pericolo e allertando i residenti delle abitazioni rurali poco distanti.