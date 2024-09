Da lunedì Catania sarà più pulita: via rifiuti ed erbacce da tutti i quartieri della città

Amministrazione

L'assessorato comunale all'ecologia e all'ambiente farà scattare un piano operativo integrato di pulizia

Con la raccolta di oltre 4mila e 500 tonnellate di cenere vulcanica e il contestuale superamento della fase emergenziale, l’assessore all’ecologia e all’ambiente Massimo Pesce ha predisposto un piano operativo integrato di pulizia di Catania.

Da lunedì e per i giorni a seguire, si interverrà sulle arterie principali interne al perimetro urbano con intensificazione dei servizi di spazzamento, scerbamento e lavaggio stradale, toccando tutti i quartieri della città, grazie al supporto operativo delle aziende appaltatrici Ecocar, Gema e Supereco, ma anche della partecipata comunale Catania Multiservizi. “In realtà gli interventi sono già stati avviati nei giorni scorsi -ha spiegato l’assessore Pesce- con squadre di operatori già al lavoro in piazza Europa, viale Africa e Lungomare, con servizi di ripulitura e sistemazione del verde, proprio nelle zone dove in questi giorni si svolgono le celebrazioni in onore della Madonna Bambina. Ora, si entrerà nel vivo con questo piano di ripulitura che abbiamo messo a punto per restituire decoro a ogni zona della città, una modalità di azione integrata che con la collaborazione dei cittadini contiamo di rendere ordinaria per contrastare preventivamente degrado e abbandono di ogni area».

