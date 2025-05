Dal 26 maggio chiude rampa di ingresso Zia Lisa-Messina lungo Tangenziale Ovest di Catania

Viabilità

La chiusura si rende necessaria per effettuare, in sicurezza, il ripristino delle funzionalità degli impianti, dei sistemi tecnologici e della Smart Road

Da lunedì 26 a venerdì 30 maggio, nella fascia oraria dalle 9:00 alle 18:00, verrà chiusa al traffico la rampa di ingresso Zia Lisa-Messina posta al km 15 della Tangenziale Ovest di Catania, in prossimità dello svincolo con l’autostrada A19 “Palermo-Catania”. La chiusura si rende necessaria per effettuare, in sicurezza, il ripristino delle funzionalità degli impianti, dei sistemi tecnologici e della Smart Road. Durante le ore di chiusura il percorso alternativo verrà debitamente segnalato in loco.

