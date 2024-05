Dal restauro del Castello Ursino al terminal passeggeri di Fontanarossa: l’elenco degli interventi finanziati a Catania dai fondi Fsc

OPERE PUBBLICHE

Ecco gli investimenti previsti dall’Accordo per lo sviluppo e la coesione: domani la firma a Palermo

Ci sono il Castello Ursino, l’Archivio Storico e l’ex Manifattura Tabacchi, ma anche la rete fognaria della città e la rifunzionalizzazione del terminal passeggeri di Fontanarossa tra gli investimenti previsti dall’Accordo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione che destina una pioggia di finanziamenti anche a Catania.

Ambiente e risorse naturali

Nell’area tematica “Ambiente e risorse naturali” per i rischi e l’adattamento climatico: al Consorzio di Bonifica di Catania (schema irriguo Gerbini 2 II Lotto, stralcio A) vanno 9.993.111, 49 euro (a fronte di 9.993.111,49 euro richiesti nel Fsc 21-27). Al commissario straordinario unico per la depurazione, per il completamento del depuratore consortile di Catania e per il completamento della rete fognaria, sono destinati 992.263.653,07 euro (a fronte di 1.472.734,87 euro richiesti). Altri 990,790,918,20 euro saranno destinati con altre risorse. All’Assemblea Territoriale Idrica di Catania (Ente attuatore Sie Spa) per l’efficientamento e la messa in sicurezza dell’acquedotto Maguli (ex Eas) – centrale di sollevamento e pozzi – sono destinati un milione e 200mila euro (a fronte di un milione e 200mila euro richiesto). Per la messa in esercizio dei pozzi e per la realizzazione della condotta di collegamento dell’acquedotto Maguli (ex Eas) destinati 3.700.000,00 mila euro (a fronte di 3.700.000,00 mila euro richiesti).

Cultura

Nell’area tematica “Cultura” per gli interventi che riguardano il patrimonio e il paesaggio: alla Soprintendenza dei Beni Culturali di Catania per il progetto direstauro della parte superiore del transetto delle torri medievali e della copertura vanno 1.481.660,32 euro (a fronte di 1.481.660,32 euro richiesti). Per il restauro e il risanamento conservativo e la rifunzionalizzazione del complesso immobiliare ex Pr sono destinati 7.490.600,00 (a fronte di 7.490.600,00 richiesti). Per il recupero dell’ex Manifattura Tabacchi vanno 5 milioni di euro (a fronte di 5 milioni di euro richiesti).

Mobilità e Trasporti

Nell’area tematica “Mobilità e Trasporti” per servizi di trasporto aereo, alla Sac – la società di gestione dell’aeroporto Fontanarossa – per il miglioramento del comparto security del piano partenze destinati 9.040.000,00 milioni di euro (a fronte di 6.328.000,00 milioni richiesti). Per la viabilità interna del sedime aeroportuale e per le opere di pertinenza del varco doganale e di security destinati 4.931.367,09 euro (a fronte di 2.800.000,00 richiesti). Per la rifunzionalizzazione del terminal passeggeri destinati 3.243.283,22 (a fronte di 3.243.283,22 richiesti). Per gli interventi di ampliamento dell’Apron in direzione Sud destinati 15.700.000,00 (a fronte di 15.700.000,00 richiesti). Per i servizi di mobilità urbana al Comune di Catania per la realizzazione di un parcheggio multipiano in sostituzione del parcheggio a raso di via Luigi sturzo destinati 6.500.000,00 (a fronte di 6.500.000,00 richiesti).

Istruzione e formazione

Nell’area tematica “Istruzione e formazione” per gli interventi in strutture educative e formative, per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento antincendio dei plessi dell’Area Metropolitana di Catania destinati 528.100,00 euro (a fronte dei 528.100,00 euro richiesti).

Patrimonio e paesaggio

Per gli interventi che riguardano il patrimonio e il paesaggio, per la riqualificazione del Castello Ursino destinati 6.195.000,00 (a fronte di 6.195.000,00 richiesti). Per i lavori di manutenzione dei locali destinati alla sede dell’Archivio Storico comunale destinati 330.000,00 (a fronte di 330.000,00 richiesti).